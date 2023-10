Il Napoli voleva Italiano, il motivo per cui non è arrivato

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato un retroscena su Vincenzo Italiano, che la scorsa estate è stato nel mirino del Napoli.

Il Napoli di Rudi Garcia si prepara ad affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato un retroscena sul tecnico dei viola, che durante l’ultima sessione di calciomercato aveva suscitato l’interesse del Napoli. Vincenzo Italiano era infatti una della prime opzioni per Aurelio De Laurentiis dopo l’addio di Luciano Spalletti, tuttavia alla fine l’affare sarebbe saltato perché il tecnico era ancora sotto contratto con la Società viola.

Ecco le parole del noto quotidiano relative alla questione:

“Garcia affronta la Fiorentina di Italiano, che poteva essere l’erede di Spalletti sulla panchina del Napoli. Era tra i primi nomi nella lista di De Laurentiis che non ha voluto esplorare il percorso da compiere per ingaggiare un allenatore sotto contratto in virtù degli ottimi rapporti con la Fiorentina.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Fiorentina, la lista dei giocatori convocati per il Napoli: una novità

La previsione di Cassano: “Un calciatore del Napoli diventerà come Calhanoglu”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”