L’AIA ha deciso: “Orsato non ha sbagliato, nessuna sospensione”

L’AIA ha deciso: Orsato non ha sbagliato, dunque non sarà preso nessun provvedimento nei suoi confronti.

L’AIA ha deciso, Orsato proseguirà il suo percorso lavorativo in modo regolare. L’edizione de La Gazzetta dello Sport sottolinea che i vertici dell’associazione arbitrale hanno stabilito che la direzione di gara Juventus–Roma non porterà alcun provvedimento nei confronti dell’arbitro. La valutazione è la seguente: “la Roma è stata danneggiata domenica sera, ma la prestazione del principale fischietto italiano non è da bocciare”.

