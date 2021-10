Moncalvo contro la Juventus: “L’aiutino c’è sempre, è scandaloso”

Gigi Moncalvo, giornalista, è intervenuto duramente contro la Juventus.

Il giornalista Gigi Moncalvo è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Moncalvo ha parlato della Juventus, in particolare dell’episodio avvenuto durante Juventus-Rome che ha avuto come protagonista l’arbitro Daniele Orsato.

“L’arbitraggio di Orsato in Juventus-Roma? È scandaloso che venga considerato come il miglior arbitro italiano e non conosce il regolamento del calcio. Dopo non aver espulso di Miralem Pjanić in Inter-Juve nella stagione 2017-2018, gli avrei impedito di arbitrare altre partite dei bianconeri”.

Le pesanti dichiarazioni sulla Juventus continuano:

“L’aiuto per la Juventus c’è sempre, il Napoli deve fare attenzione a ciò. Anche se ha 10 punti in più dei bianconeri non basta. Il campionato italiano è falsato da squadre deboli che vengono penalizzate ancora prima dell’inizio come la Salernitana. In questo modo le tante squadre che non rischiano la retrocessione cedono i loro migliori giocatori per monetizzare il più possibile.”

