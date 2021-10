Pagelle Napoli-Torino, Spalletti conquista la sufficienza piena

Il quotidiano Il Mattino pubblica le pagelle di Napoli-Torino e riserva una piena sufficienza a Luciano Spalletti.

Napoli-Torino si è conclusa con il punteggio di 1-0 e Luciano Spalletti ha guadagnato una sufficienza piena da parte del quotidiano Il Mattino. Ecco cosa riporta il noto quotidiano.

“Spalletti – 6,5: Il vero spaventatore se lo trova davanti con il suo 3-4-2-1 che lo manda in tilt per un bel po’ di tempo. Juric sa bene cosa patisce il Napoli e nelle ripartenze gli azzurri terminano a lungo. È un 4-3-3 con Zielinski troppo apatico, l’ingresso di Mertens è adrenalinico, poi nel finale il tecnico fa vedere anche una difesa a 5, proprio per cercare di limitare i pericoli di un Torino che attacca a testa bassa. La vittoria è meritata.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moncalvo contro la Juventus: “L’aiutino c’è sempre, è scandaloso”

Napoli, il report dell’allenamento dopo la vittoria contro il Torino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

G20: parità genere è priorità assoluta per 8 persone su 10