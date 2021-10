Mauro: “Orsato? Secondo me è il miglior arbitro italiano”

Dopo l’errore in Juventus-Roma, il nome di Orsato torna al centro della polemica

L’arbitro Daniele Orsato si è reso protagonista di un altro episodio dubbio dopo il famigerato “caso Pjanic” in Inter-Juve del 2018. Durante Juventus-Roma l’arbitro non concede il vantaggio ai giallorossi, che vanno in gol con Abraham, ma invece fischia troppo presto e concede il penalty, poi fallito da Veretout. Massimo Mauro, ex giocatore di Napoli e Juve, va controcorrente e a Tiki Taka, parla così del direttore di gara.

“Per me Orsato in questo momento è il miglior arbitro italiano!“.

