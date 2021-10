Napoli: promozione Europa League, sconto del 50% per il Leicester

La società azzurra decide di premiare la fede dei tifosi

Il Napoli, tramite il suo sito ufficiale, rende noto che ci sarà uno sconto del 50% per i biglietti di Napoli-Leicester di Europa League. DI seguito viene spiegato chi potrà usufruirne e in che modo.

Questo è quanto si legge:

“La SSC Napoli premia la tua fede. La passione azzurra scandisce il battito dell’Europa League. Promozione speciale per tutti i tifosi che seguiranno il Napoli sul palcoscenico internazionale. Tutti coloro che acquisteranno o hanno acquistato un biglietto per il match Napoli-Legia Varsavia di giovedì 21 ottobre allo Stadio Maradona, potranno usufruire di uno sconto del 50% sul tagliando per la sfida Napoli-Leicester in programma il 9 dicembre 2021, conservando il biglietto della gara contro il Legia. Premia la tua fede, segui la passione azzurra oltre i confini d’Europa”.

