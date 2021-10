Osimhen, parla l’entourage: “Vuole ricambiare l’affetto dei tifosi con i gol”

Osita Okolo, cognato di Victor Osimhen, interviene a Radio Marte e parla dell’attaccante del Napoli.

Osita Okolo, cognato di Victor Osimhen e membro del suo entourage, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare proprio dell’attaccante. Le dichiarazioni riguardano soprattutto il periodo di Osimhen davvero positivo.

“Per Victor è un bel periodo è in buona forma e sta facendo bene. Speriamo che continui così fino alla fine del campionato. Lui è già migliorato e sta continuando a farlo, ovvio che la continuità fa la differenza. Gli infortuni lo hanno parecchio rallentato, adesso sta giocando e può migliorare sempre più, l’importante è che non si fermi. Al termine di Napoli-Torino era davvero stanco, ma comunque ha fatto di tutto per aiutare i compagni. Osimhen comunica molto con il resto della squadra sia in campo sia nello spogliatoio, quindi tra poco inizierà anche a parlare italiano. L’affetto dei tifosi è tanto e Victor vuole ricambiarlo a suon di gol.”

