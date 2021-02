Ecco i tre volti scelti da De Laurentiis per il dopo Gattuso

La Gazzetta dello Sport riporta alcune delle indiscrezioni che riguardano le scelte di De Laurentiis per il “dopo Gattuso”.

E’ ormai chiaro che il tempo a disposizione di Gattuso è ridotto ai minimi termini, il tecnico e il Napoli viaggiano su due vagoni ben differenti.

Ormai lo si può esporre quasi con certezza, probabilmente a giugno non ci sarà alcun rinnovo o prolungamento di contratto per Gattuso, come fu invece dichiarato negli scorsi mesi.

Sono tre i nomi che vagano nella testa di De Laurentiis. Il primo nome è quello di De Zerbi, quest’ultimo potrebbe essere un ottimo successore per portare avanti il piano di gioco visto negli ultimi anni.

Rimane poderosa anche la tentazione per Italiano, con lui De Laurentiis potrebbe riportare in vita il progetto realizzato con Sarri.

Infine, ultimo non per importanza, Juric, con quest’ultimo servirebbe un rinnovamento totale e profondo per mettere in atto i suoi schemi di gioco. In sostanza tre nomi, tre volti con norme diverse di gioco.

