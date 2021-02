Ecco la posizione del Napoli sui diritti tv, DAZN batte SKY

La Gazzetta dello Sport informa riguardo la decisione presa dal club azzurro per i diritti tv e i fondi d’investimento.

In questi giorni il calcio italiano è totalmente coinvolto in una bufera mediatica, è in prima linea la questione dei diritti tv, nella quale anche il Napoli è coinvolto, prendendo una sua posizione ben precisa.

“Il Napoli ha votato a favore sull’offerta presentata da DAZN, la quale con 840 milioni trionfa senza se e senza ma sulla compagnia televisiva SKY. Il problema che sussiste è inerente solo all’ingresso dei fonti ed un eventuale creazione di un canale ufficiale della Lega.

In questa situazione il club azzurro può esporre la sua opinione, manca ancora un voto favorevole, mentre il Napoli rientra nella legione dei contrari”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso si complimenta con la squadra dopo la partita contro il Granada

Napoli-Benevento, Gattuso torna al 4-3-3. Ghoulam e Rrahmani titolari

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Oms, in Brasile nuova ondata, è una tragedia