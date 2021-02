Zielinski vuole la cittadinanza italiana: esame B2 alla Federico II

Zielinski vuole la cittadinanza italiana

Ultime calcio Napoli – Zielinski vuole la cittadinanza italiana. L’edizione odierna del Mattino si sofferma sulle ultime notizie in casa Napoli ed in particolare su Zielinski. Ecco quanto dal quotidiano si legge:

Piotr Zielinski aspetta un figlio e ha messo radici a Napoli, in particolare nella sua Varcaturo. Questo uno dei motivi per cui ha deciso di acquisire anche la cittadinanza italiana: una strada anche per consentire di usufruire di questo status anche al bambino in arrivo.

Ieri mattina, alla Federico II, lì dove ha sede un distaccamento dell’Università Roma 3, c’è stato un esame da sostenere: il B2.

Duro l’esame affrontato di fronte ai tre membri della commissione. Ci vorrà qualche giorno di pazienza prima di sapere l’esito della prova.

