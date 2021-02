Maksimovic più fuori che dentro il progetto Napoli, atteso l’arrivo del suo agente

Il Corriere dello Sport stila riguardo la situazione attuale di Nikola Maksimovic, sempre più fuori che dentro al progetto Napoli.

Il futuro di Maksimovic è sempre più dubbioso a Napoli, il serbo sta indietreggiando nella graduatoria della squadra.

Maksimovic sempre più dietro a differenza di Rrahmani che avanza; negli ultimi match quest’ultimo ha dimostrato di essere ritornato all’altezza della sfida a Verona.

Inoltre, Maksimovic, per il momento non ha ancora rinnovato con gli azzurri, essendo lui a scadenza contratto la questione fa riflettere. La settimana prossima è atteso l’arrivo del suo agente, Fali Ramadani; il procuratore dovrà prendere delle decisioni ben precise, prendendo in considerazione la situazione attuale del serbo, e comprendere quante possibilità ci sono nel portare avanti il rapporto con il club partenopeo.

In caso di esito negativo, il centrale dovrà trovare una soluzione d’accordo con un’altra squadra entro questa estate.

