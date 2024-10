Corriere della Sera – La verità è che il Napoli è il favorito per lo scudetto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla vittoria del Napoli contro il Milan: “La verità è che da San Siro escono sentenze: il Napoli è favorito per lo scudetto, il Milan è fuori gioco, come il povero Morata autore di un bel gol. I meriti di un Napoli impeccabile, che azzanna la partita, sa soffrire senza scomporsi quando il Milan reagisce e poi lo punisce con una freddezza elegante come fanno le squadre più forti. Anche l’armonia sembra diversa: Conte, desiderato dalla maggior parte dei tifosi milanisti, recupera al gol Lukaku e fa passare i mal di rinnovo a Kvara”.

