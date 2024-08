X – Gilmour si allontana, l’infortunio di O’Riley è grave

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha posto l’attenzione sull’infortunio di Matt O’Riley: “Matt O’Riley ha bisogno di un intervento chirurgico alla caviglia perché la lesione è grave, conferma Fabian Hürzeler. “Non so per quanto tempo starà fuori, ma è una lesione grave, come ci aspettavamo”, dice. In bocca al lupo a Matt, guarisci presto!”. Dunque, la partenza di Billy Gilmour verso Napoli, diventa sempre più complicata.

