Scudetto Napoli, Auriemma: “Ecco la possibile data della vittoria”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della presunta data in cui il Napoli potrebbe vincere il campionato.

Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di “Pressing” ed h parlato del Napoli. Il giornalista ha in particolare speso qualche parola sulla presunta data in cui il club azzurro può ipotecare il terzo scudetto della sua storia.

Ecco le sue parole:

“Ho fatto un po’ di conti: la seconda in classifica è la Lazio con 52 punti oppure la Juventus con 56, perché prima o poi ce lo dovranno pure dire. Consideriamo la Lazio: se i biancocelesti vincono tutte le prossime undici gare, arriveranno ad 85 punti. Ciò vuol dire che il Napoli deve farne 86: può dunque vincere 5 sfide e perderne 6. Credo sia improbabile che il Napoli ne perda sei. Per tale ragione faccio due conti e lo Scudetto, aritmeticamente, può arrivare in uno stadio che inizia con Allianz, quello della Juventus, il 23 aprile. Sarebbe una festa doppia per tutta Napoli.”

Fonte foto: Instagram, @raf_auriemma

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Polemiche a San Siro: Juve batte Inter ma sul gol bianconero c’è fallo di mano di Rabiot

Inter-Juve: 0-1 dei bianconeri ma c’è fallo di mano di Rabiot

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Esplode falò a Taranto, ci sono feriti, anche bambini