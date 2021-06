Calciomercato, Napoli stregato da Flemming. La trattativa avanza

Calciomercato, il Napoli su Flemming

Il Napoli è sulle tracce del centrocampista Zian Flemming del Fortuna Sittard, come riportato da Tuttomercatoweb gli osservatori azzurri sono rimasti stregati dal suo talento. In questa stagione ha totalizzato 12 goal in 33 partite di campionato in Olanda, suscitando l’interesse anche di alcuni club inglesi. Il Napoli ha preso contatti con il club di appartenenza imbastendo una trattativa, anche se al momento c’è da limare la differenza tra domanda e offerta.

