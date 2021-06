Corsi, pres. Empoli: “Parisi resta con noi, sarà protagonista in serie A”

Empoli, il presidente Corsi toglie Parisi dal mercato

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha smentito la cessione di Parisi. Ecco quanto dichiarato:

“Sarà protagonista all’Empoli l’anno prossimo, speriamo. Poi è giusto che lui consideri Empoli una tappa di passaggio per andare in una squadra importante, ma prima deve fare una stagione in A con noi nel suo percorso.”

