UFFICIALE – Fernando Llorente si ritira dal calcio giocato

L’ex Napoli e Juve, Fernando Llorente, appende gli scarpini al chiodo

Fernando Llorente dice addio al calcio giocato. A confermarlo è lo stesso attaccante ex Napoli e Juventus ai microfoni dell’emittente spagnola Movistar Plus.

Queste le sue parole in diretta tv:

Non ti vedremo più in campo? “No, no. Ora ho tutto chiaro. Continuo a tenermi in forma giocando a padel“.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone: “Il Napoli non è solo il club, è l’intera città.Champions? Pronti ad oogni avversario”

Dionisi in conferenza: “Il Napoli non è imbattibile: da squadra possiamo limitarli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici