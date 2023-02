Ziliani: “Serie B ed esclusione dalle coppe, Elkann pronto a disfarsi della Juventus”

Ziliani torna sul caso Juventus

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, attraverso il suo account Twitter ufficiale è tornato a parlare del caso Juventus e di quali possano essere le conseguenze per il club bianconero. Ecco il tweet:

“Allegri guadagna uno sproposito (9 milioni bonus compresi fino al 2025) e che a differenza di Vlahovic, Chiesa, Bremer non può essere venduto per fare cassa. Difficile trovare un club che lo voglia: pagarlo lo si deve, facile che rimanga. Non va dimenticato poi che le ammende che la Juventus sarà chiamata a pagare per gli innumerevoli illeciti amministrativi di cui gli inquirenti hanno prova documentale e confessoria saranno nell’ordine di decine e forse centinaia di milioni. Un colpo durissimo. Volenti o nolenti la situazione è questa. Dall’estate prossima, con la Juventus fuori dalle coppe (al 100%) retrocessa in B (99%) e abbandonata dagli sponsor, anche gli ingaggi di giocatori da 2-2,5 milioni dovranno essere attentamente soppesati dalla nuova dirigenza. Praticamente certa si profila infine l’uscita dalla Borsa: primo passo di Exor verso la vendita del club al miglior offerente. Ma con tutti i processi sportivi, penali e civili in corso, Elkann si disferà della Juventus come si è disfatto del cugino Andrea: volentieri.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

