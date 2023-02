L’Inter continua ad avanzare, il Napoli è però imprendibile

Tuttomercatoweb si concentra su Napoli ed Inter, le due squadre che attualmente stanno rendendo meglio in campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a dominare la stagione corrente di campionato, mentre al secondo posto della classifica di Serie A troviamo l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno fino ad ora ottenuto 14 vittorie, tuttavia il divario con la prima in classifica è di ben 13 punti. Ad oggi non è certamente un’impresa facile raggiungere i partenopei.

Ecco cosa ripota a tal proposito Tuttomercatoweb:

“Il rimpianto è quel meno tredici dalla capolista. Metà merito della squadra di Spalletti, metà colpa di quella di Inzaghi. Di recente, l’allenatore nerazzurro ha detto che con i punti conquistati sinora sarebbe in corsa ovunque in Europa. Non è vero: soltanto in Bundesliga, dove comunque il Bayern ha due giornate in meno e potrebbe girare a quarantasei. Il Napoli vola, ma l’Inter ha perso tempo. E può correre quanto vuole, ma adesso non riuscirà mai a recuperarlo. Servirebbe un miracolo al contrario dei partenopei, ma non vale la pena neanche sperarci. Semmai, buttarsi sulla Champions: l’Inter non ha una squadra per vincerla, ma per togliersi parecchie soddisfazioni sì.”

