Orsi: “Osimhen? Bravo sul gol ma è colpa del portiere”

L’opinionista di Sky sul primo gol di Victor Osimhen in Spezia-Napoli

Il Napoli ha espugnato l’Alberto Picco nel lunch match di ieri contro lo Spezia. Nando Orsi, opinionista Sky, ha commentato la gara a Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live”.

Queste le sue parole:

“Osimhen rifinisce quello che la squadra fa, è diventato incontenibile, ha acquisito una personalità di squadra che non è più singola, è uomo-squadra. Il Napoli ha avuto pazienza, lo Spezia stava bene in campo e non concedeva spazi. Però la squadra di Spalletti non si è mai scoperta, non ha rischiato e questo è sintomo di maturità. Dopo il rigore la partita è diventata un

“Il gol di testa di Osimhen? Ha fatto un gesto atletico incredibile, non voglio sminuirlo però in quel caso al 70% l’errore è del portiere, perché doveva uscire meglio e la palla era molto leggibile. Non si aspettava quel colpo di testa? Mi diceva il mio maestro Zoff che se sei portiere devi aspettarti sempre la conclusione, altrimenti è inutile che stai in porta”.

Spalletti punta anche sulla Champions? Ha fatto benissimo a dire quelle cose, di questo un gruppo e l’ambiente ha bisogno, di avere cioè una squadra e un allenatore che non si fermano solo al risultato giornaliero, ma pensano a qualcosa di diverso, di più grande. Così si diventa ancora più forti, così si cresce anche a livello europeo”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

