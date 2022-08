Ndombele è a Roma, visite mediche poi la firma sul contratto con il Napoli

Ndombele sta svolgendo le visite mediche, in serata l’annuncio del Napoli

Ndombele è da poco arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche. Dopo aver svolto l’iter, potrebbe dirigersi direttamente a Castel Volturno, dove con ogni probabilità firmera il contratto che poi lo legherà al Napoli. Come riportato da Radio goal, il centrocampista francese è stato accolto da alcuni tifosi azzurri che erano li ad attenderlo. In serata potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del Napoli.

