Raspadori-Napoli: è fatta! In corso le visite mediche a Villa Stuart

Giacomo Raspadori sarà ufficialmente un giocatore del Napoli

Giacomo Raspadori è ormai un calciatore del Napoli. Il giocatore è arrivato a Villa Stuart dove ha sostenuto le visite mediche. l’ex Sassuolo, prossimo rinforzo di Spalletti, è stato accolto da decine di tifosi entusiasti per il suo arrivo. Finisce quindi in lieto fine la telenovela tra azzurri e neroverdi per Raspadori. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

