Fabian-Napoli: siamo ai saluti, gli azzurri fissano il prezzo

Fabian Ruiz è ormai prossimo a salutare il Napoli

Non solo mercato in entrata per il Napoli, ora tocca alle uscite. Dopo gli addii illustri degli scorsi mesi ora un altro big sta per lasciare l’Italia. Fabian Ruiz, promesso sposo del PSG e con un solo anno di contratto rimanente, è finito ai margini del club dopo l’assenza in Verona-Napoli e le parole di Luciano Spalletti. Il club azzurro chiede 20 milioni di euro. A riferirlo è Sky Sport.

