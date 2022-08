Rrahmani: “Era importante iniziare bene, tutti dobbiamo essere leader”

L’intervista di Rrahmani alla radio ufficiale

Il difensore azzurro Amir Rrahmani, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato dell’esordio in campionato e di cosa si aspetta da questa stagione. Ecco un estratto:

“Era importante iniziare bene la stagione, dopo diventa tutto più facile. Dobbiamo migliorare partita dopo partita e finire la stagione nel modo giusto. Con il mister abbiamo analizzato i due gol presi a Verona, potevamo fare sicuramente meglio. Dobbiamo sbagliare meno e aiutare i compagni. L’anno scorso ho detto che tutti dobbiamo essere leader in campo e fuori. Kim? Stiamo parlando e cercando di mettere a posto quello che vuole il mister. In Turchia faceva un altro tipo di gioco, ora si deve abituare al nostro, per adesso stiamo facendo bene. Scudetto? Come l’anno scorso dobbiamo giocare partita per partita, speriamo che alla fine di stare lì davanti e lottare per lo scudetto.”

