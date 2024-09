Capuano: “Ora il Napoli deve fare un bottino”

Giovanni Capuano ha parlato del momento del Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, Radio 24 e Panorama: “Il Napoli continua ad essere consapevole della propria forza. Gli azzurri visti ieri contro il Palermo sono una squadra che può dire la sua anche in Serie A e questo la dice lunga sul valore della rosa di Conte. Il Napoli può aggredire seriamente sia il campionato che la Coppa Italia. Dopo 100 milioni spesi sul mercato, Conte ha tracciato una linea: col Modena ed il Verona mancava mezza squadra, ora ha in mano un materiale diverso.

La settimana libera, poi, lo facilita e lo aiuta: la vera sliding door di questo avvio di stagione è stata la vittoria col Parma, che il Napoli non meritava di vincere eppure l’ha ribaltata. Da lì in poi, il Napoli può solo migliorare. La gara con la Juventus? Anche quella è stata una tappa fondamentale, gli azzurri ne sono usciti meglio e se ne parlerà seriamente alla gara di ritorno. Quando si rincontreranno sarà match Scudetto. Ora il Napoli ha un po’ l’obbligo di fare bottino pieno prima di un ciclo terribile dove affronterà tutte le big. Il Napoli può arrivare a quella partita con 4-5 punti di vantaggio e senza le fatiche di coppa. Il calendario è il migliore possibile per Conte. Inter e Milan? I nerazzurri devono ritrovare un po’ di motivazioni, ha buttato via la possibilità di crearsi margine in vista di un ciclo pesante di partite. I rossoneri continuano ad avere dei limiti, ma ha valori importanti che alla lunga verranno fuori e potranno mettere in difficoltà tutti”.