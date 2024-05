Victor Osimhen vorrebbe scendere in campo durante Napoli-Lecce e starebbe facendo il possibile per tornare disponibile.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen non sarebbe al meglio della forma fisica, tuttavia vorrebbe a tutti i costi scendere in campo contro il Lecce.

Di seguito ecco quanto si legge dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Quella di domenica alle 18 contro il Lecce sarà con ogni probabilità l’ultima gara di Victor Osimhen con il Napoli. E il centravanti nigeriano vuole fare di tutto per esserci per salutare nel migliore dei modi gli azzurri: anche ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra ma in questa settimana lavorerà per tornare a disposizione di Calzona per l’ultima uscita stagionale.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La Juventus annuncia l’addio di Manna

Napoli-Lecce, Zielinski vuole esserci per salutare i tifosi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi