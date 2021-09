Napoli: provino decisivo per Insigne e Mario Rui, oggi Spalletti valuterà le loro condizioni

I tecnico è chiamato a scegliere il suo 11 per la gara contro il Leicester

Lorenzo Insigne e Mario Rui sosterranno un provino durante l’allenamento di stamane. Spalletti valuterà le loro condizioni e deciderà se rischiarli contro il Leicester nel match d’esordio in Europa League, lo riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Le condizioni dei due giocatori non sono ottimali e ad attendere il Napoli c’è un tour de force di sette partite in ventidue giorni, ragione per cui bisogna gestire al meglio la rosa.

