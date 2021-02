Napoli, Ramadani presto in città per incontrare De Laurentiis: si parlerà anche di Sarri

Il ritorno di Sarri a Napoli potrebbe essere più di una semplice idea di mercato

Il ritorno dell’allenatore ex Chelsea e Juventus, Maurizio Sarri, nella città partenopea potrebbe essere più di una semplice idea. Fali Ramadani, agente dell’allenatore toscano sarà presto nel capoluogo campano. Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.it: “Fali Ramadani, uno dei più potenti agenti europei, è in arrivo a Napoli. L’agente di Koulibaly e Maksimovic è pronto a giungere in città già nelle prossime ore, una due giorni per poi ripartire. Ovviamente, l’arrivo di Ramadani a Napoli non può che far scattare il classico campanellino. Il manager che segue anche le vicende professionali di Maurizio Sarri è in città per parlarne con Aurelio De Laurentiis?”.

