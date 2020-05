Napoli, Setien chiama Fabian al Barcellona: “Mi sono accorto subito di quanto fosse straordinario”

“Sono stato con lui un anno e fu sufficiente per dimostrare che era un grandissimo calciatore, di livello straordinario”. Parla così di Fabiàn il tecnico del Barcellona Quique Setien, che aveva allenato il centrocampista ai tempi del Betis, in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Aveva un potenziale enorme e lo tirò fuori molto rapidamente. Con me era a suo agio perché l’ho messo in un contesto calcistico che gli ha fatto bene”.

Su Barcellona-Napoli “In questo momento è un pensiero lontano, mi piacerebbe tanto poter arrivare a pensare a quella gara perché significherebbe che le cose vanno bene. Al momento è una speranza”.

Sul match di andata “Il loro piano partita ci aveva sorpresi. Pensavamo che sarebbero stati più coraggiosi ed invece hanno deciso di chiudersi. Sono stati bravi a farci gol in contropiede ed abbiamo fatto una grande fatica”.

