Napoli sondaggio informale per Ihattaren: classe 2002 del PSV, assistito da Raiola

Napoli sondaggio informale per Ihattaren

Il Napoli starebbe seguendo Mohamed Ihattaren, classe 2002, trequartista del PSV Eindhoven, reduce da una stagione in cui ha messo a segno tre gol e due assist in Eredivisie. Il club azzurro lo tiene in considerazione e tanto che è stato effettuato un sondaggio informale. Il giovane olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2022, è un’occasione di mercato ed è assistito da Mino Raiola. A riportarlo è Voetbal Primeur.

