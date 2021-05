FOTO – Napoli trattativa per Stephen Eustaquio: l’agente a Castel Volturno

Napoli, trattativa con Stephen Eustaquio

Calciomercato – Napoli trattativa per Stephen Eustaqui. Il club azzurro tratta il giovane centrocampista del Pacos Ferreira, squadra del campionato portoghese e pare che in questi giorni i suoi agenti siano anche stati al Training Center di Castel Volturno per parlare con la dirigenza azzurra.

Stephen Eustaquio al Napoli, trattativa avviata tra gli azzurri e l’agente del calciatore. Come svelato da Record, Manuel Thomas, agente del calciatore Stephen Eustaquio, si è immortalato a Napoli nei giorni scorsi dove al Training Center di Castel Volturno ha avuto un incontro con il Napoli per parlare del centrocampista canadese classe 1996. Con lui era presente anche l’altro agente Carlos Carvalho. Su Stephen Eustaquio c’è anche il forte interesse del Porto.

