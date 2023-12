Napoli, venerdì 15 dicembre la presentazione del libro dedicato a Kvaratskhelia

Napoli, il 15 dicembre si presenta il libro si Kvaratskhelia

Il fenomeno che gira intorno a Khvicha K’varatskhelia è esploso non solo a Napoli ma anche in Georgia, tanto da dedicare un libro sulla vita dell’attaccante azzurro. L’edizione italiana sarà presentata venerdì 15 dicembre all’Università Federico II. “La Georgia di Kvara” dell’autore Giorgi Kekelidze, con prefazione di Diego Armando Maradona Junior ed Aka Morchiladze, è già best seller in Georgia dove l’attaccante azzurro è diventato un’icona per il suo popolo. Il manoscritto racconta tutta la storia di Kvara, dalle origini degli antenati fino alla scalata al successo di oggi. Senza tralasciare riferimenti ai paesaggi georgiani e alla storia di questo splendido Paese.

Elio Di Napoli

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

