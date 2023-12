Napoli, Zanoli rifiuta la Salernitana e blocca lo scambio con Mazzocchi

Napoli, no di Zanoli alla Salernitana

Il Napoli è fortemente interessato al difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi, tanto da pensare ad uno scambio di prestiti con Alessandro Zanoli. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’azzurro non sarebbe convinto del trasferimento in granata e pare abbia rifiutato. Il club partenopeo starebbe però pensando ad inserire Diego Demme nella trattativa, che ormai è da molto tempo fuori dalle gerarchie azzurre. Mazzocchi potrebbe diventare una valida alternativa Di Lorenzo, ma potrebbe anche tappare il vuoto sull’out difensivo sinistro dopo gli infortuni di Mario Rui e Olivera. Il portoghese è prossimo al rientro, ma con un’alternativa come il difensore granata gli darebbe l’oppurtinità di rifiatare e receuperare con calma la condizione. Possibile che Napoli e Salernitana tornino a parlare nei prossimi giorni, l’intenzione è quella di definire l’eventuale accordo già a fine dicembre.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

