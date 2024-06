Sportitalia – Natan, possibile ritorno in Brasile: interesse del Botafogo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Natan. Il giocatore potrebbe lasciare il Napoli per ritornare in Brasile, dove un club avrebbe esternato un certo interesse per lui. Ci ha pensato Gianluigi Longari, su X, a lanciare la notizia: “Botafogo interessato a Natan. Il difensore del Napoli potrebbe essere richiesto in prestito dal club brasiliano”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

