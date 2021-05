Nessuna riapertura parziale ai tifosi, anche per l’ultima di campionato

Niente riapertura parziale ai tifosi

Non ci sarà la riapertura parziale ai tifosi, anche per l’ultima di campionato. Come riferiscono i giornalisti di Radio Kiss Kiss, l’ultima giornata di campionato Serie A si giocherà ancora una volta senza pubblico. Quindi tramonta l’ipotesi di riapertura con una piccola percentuale di tifosi sugli spalti. A dire no sarebbero stati quei club ancora in corsa per l’Europa che non avrebbero visto di buon occhio questa iniziativa vedendola come uno svantaggio per chi si trova a scendere in campo fuori casa. Quindi tutto rinviato alla prossima stagione.

