Niente Napoli per Bernardeschi: lo aspetta il Toronto di Lorenzo Insigne

Federico Bernardeschi sarà presto un nuovo giocatore del Toronto. Lo riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il suo profilo Twitter.

Questo è quanto si legge:

✅🔜✈️ Federico #Bernardeschi will earn €5M/year at #TorontoFC. Ready a contract until December 2025. #transfers #TFCLive https://t.co/bOxLJGcfY8

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 14, 2022