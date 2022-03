Nome nuovo piace ai club di A: Tete esterno offensivo, in uscita dallo Shakhtar

Tete è il nome nuovo che piace al Napoli e ad altri club di A

Nome nuovo che piace ai club di A è Tete esterno offensivo in uscita dallo Shakhtar Donestk .

Secondo quanto riportato dal portale 90min l’esterno offensivo classe 2000 dello Shakhtar Donetsk, piace in Italia ad Atalanta, Milan e Napoli, ma la concorrenza non si ferma qua visto che soprattutto in Premier League Tete ha diversi estimatori: fra questi, si legge, ci sono Everton, Leicester, West Ham e Southampton, ma fra le possibili destinazioni future del giocatore di De Zerbi ci sono anche Ajax, Porto e Benfica.

