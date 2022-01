NUMERI PRIMI – Bologna-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Bologna-Napoli – Precedenti, curiosità e statistiche sulla terza giornata del girone di ritorno

Statistiche Bologna-Napoli, terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2021/2022. La gara si giocherà lunedì 17 gennaio allo Stadio Dall’Ara di Bologna, ore 18.30. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria in campionato nella scorsa giornata contro la Sampdoria, ma la rovinosa sconfitta per 5-2 in Coppa Italia contro la Fiorentina, che è valsa a Spalletti l’eliminazione dalla competizione, ha lasciato l’amaro in bocca. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Bologna e Napoli

I precedenti al Dall’Ara sorridono agli emiliani: sono 32 le vittorie dei padroni di casa contro le 17 dei partenopei; 14 i pareggi. Le ultime 5 gare hanno visto imporsi gli azzurri, 0-3 nel 2017-18 e addirittura 1-7 l’anno prima, anche nel campionato scorso arrivò la vittoria per gli azzurri allenati da Gattuso per 1-0. si contano: un pareggio (1-1 arrivato a luglio 2020) e una sola sconfitta nell’ultima giornata del campionato 2018/2019 per 3-2. Quella di lunedì sarà la sfida numero 126 tra le due squadre in Serie A, la 63esima edizione in casa emiliana.

Statistiche

Il Napoli ha vinto soltanto tre delle ultime 10 partite di campionato. Dopo il successo per 1-0 sulla Sampdoria la squadra partenopea cercherà di guadagnare altri 3 punti, inanellando due vittorie consecutive in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre 2021.

Sinisa Mihajlovic ha vinto soltanto due delle 20 sfide da allenatore in Serie A contro il Napoli, il club partenopeo è inoltre quello contro il quale le squadre allenate dal tecnico serbo hanno subito più gol, ben 44.

Curiosità e cenni storici

Il Bologna è la vittima preferita in Serie A di Dries Mertens. Il belga ha segnato ben 11 reti contro i rossoblù, con la maglia del Napoli soltanto Antonio Vojak ha segnato più gol contro una singola squadra (13 reti contro la Triestina).

Arbitro

Sarà l’arbitro Marinelli di Tivoli a dirigere Bologna-Napoli, in programma lunedì alle ore 18.30. Marinelli ha due precedente con gli azzurri: Napoli-Empoli 0-1 del 12 dicembre 2021 e Crotone-Napoli 0-4 del 6 dicembre 2020.

Alessandro Santacroce

