NUMERI PRIMI – Napoli-Cagliari: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Cagliari – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la sedicesima giornata di campionato.

Il Napoli di Walter Mazzarri sfiderà il Cagliari di Claudio Ranieri in occasione della sedicesima giornata di campionato. La squadra azzurra deve lasciarsi alle spalle le ultime due gare rispettivamente contro Inter e Juventus terminate con due sconfitte. I partenopei non portano a casa una vittoria dalla trasferta contro l’Atalanta avvenuta sabato 25 novembre. Nonostante ciò gli azzurri sono anche reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Pochi giorni fa infatti hanno ipotecato il secondo posto battendo il Braga per 2-0. La situazione è del tutto diversa per il Cagliari che attualmente si trova in posizione numero 16 della classifica di Serie A con soli 13 punti. Il club sardo viene dalla vittoria contro il Sassuolo grazie ad una rimonta avvenuta interamente nei minuti di recupero. La squadra tenterà certamente di continuare la striscia di vittorie positive al fine di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.

I precedenti tra Napoli e Cagliari

Napoli e Cagliari si sono sfidati in Serie A in 72 occasioni. Il bilancio delle vittorie pende di molto a favore dei partenopei che ne hanno collezionato 32 contro le 14 avversarie. I pareggi sono in tutto 26. L’ultimo incontro disputato allo Stadio Diego Armando Maradona risale al 26/09/2021, quando i partenopei vinsero per 2-0 grazie alle reti di Victor Osimhen e Lorenzo Insigne. L’ultima vittoria dei rossoblù in trasferta contro gli azzurri risale invece a settembre del 2019. Il match termino con il punteggio di 0-1 e la rete decisiva fu siglata dall’argentino Lucas Castro.

Statistiche

Secondo quanto riportato da Opta il Napoli ha portato a casa i tre punti in 23 degli ultimi 24 match contro i rossoblù; inoltre considerando le ultime tre sfide due di esse sono terminate con un pari. Tuttavia c’è anche un dato a sfavore della squadra di casa, che nelle ultime quattro sfide disputate in casa propria è riuscita a collezionare solo un punto. Sempre secondo il portale Opta Victor Osimhen ha segnato contro tutte le gare contro il Cagliari; il centrocampista Piotr Zielinski ha invece segnato contro il club sardo la sua ultima doppietta in Serie A.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere la sfida è Matteo Marcenaro della sezione di Genova. I partenopei lo hanno incontrato quattro volte e sempre tra le mura amiche. Nel bilancio degli azzurri sono i pareggi a prevalere: in tutto sono tre, mentre l’ultima sfida in ordine cronologico è terminata con una vittoria. Il Cagliari ha invece incontrato l’arbitro solo una volta in occasione di una gara contro l’Hellas Verona, terminata con un pareggio. Il risultato finale fu 0-0.

