NUMERI PRIMI – Spezia-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Spezia-Napoli – precedenti, curiosità e statistiche sull’ultimo turno di Serie A

Statistiche Spezia-Napoli – l’ultima di campionato di giocherà domenica 22 maggio allo stadio Alberto Picco, ore 12.30. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato: gli azzurri qualificati in Champions League hanno la certezza matematica del terzo posto visto il vantaggio di +6 punti sulla Juventus quarta in classifica, a sua volta lo Spezia già salvo ha raggiunto l’obbiettivo stagionale, ossia la permanenza in Serie A. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Spezia e Napoli

Questo sarà il quarto incontro tra Spezia e Napoli in Serie A. Dei precedenti 3 match gli azzurri ne hanno vinto soltanto 1 per 1-4 in casa dei liguri lo scorso 8 maggio 2021. Le restanti due gare al Maradona sono state entrambe perse dai partenopei per 1-2 nel 6 gennaio 2021 e per 0-1 nella stagione corrente per 0-1 il 22 dicembre 2021.

Statistiche

Il Napoli ha trovato il gol in 17 delle 18 trasferte finora giocate in questo campionato: dovessero segnare in questo match i partenopei chiuderebbero per la prima volta nella loro storia in Serie A un’intera stagione con una sola partita fuori casa senza aver trovato il gol (0-0 contro la Roma il 24 ottobre 2021). Il Napoli è attualmente la miglior difesa del campionato al pari del Milan con 31 reti subite. Solo una volta i partenopei hanno chiuso un campionato di Serie A come miglior difesa, nella stagione 1970/71 (19 gol al passivo). Il Napoli ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due uscite di campionato e non arriva a tre gare di fila a reti bianche dallo scorso ottobre.

Curiosità e cenni storici

Lo Spezia è l’unica squadra contro cui Victor Osimhen ha preso parte a tre reti in una singola partita dei cinque maggiori campionati europei (doppietta più assist l’8 maggio 2021). La prossima sarà la 250a gara da titolare in tutte le competizioni con la maglia del Napoli per Dries Mertens: il belga è il giocatore del Napoli attualmente in rosa che ha realizzato più reti nella 38ª giornata di campionato con i partenopei. Lo Spezia arriva da tre sconfitte interne consecutive in Serie A, nella competizione non ne ha mai registrate quattro di fila.

Arbitro

Sarà l’arbitro Matteo Marchetti a dirigere Spezia-Napoli, ultima giornata di Serie A. Per il fischietto di Ostia è la prima direzione di una gara del Napoli in Serie A.

