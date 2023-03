NUMERI PRIMI – Torino-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Torino-Napoli – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la ventisettesima giornata di campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti ed il Torino di Ivan Juric si sfideranno la prossima domenica alle ore 15. I partenopei hanno già archiviato la prima sconfitta casalinga della stagione contro la Lazio vincendo contro l’Atalanta per 0-2. La squadra azzurra continua dunque a dominare la classifica, restando a +18 sulla seconda. Non solo: i partenopei hanno anche guadagnato l’accesso ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella storia del club. Allo Stadio Diego Armando Maradona hanno di fatto battuto l’Eintracht Francoforte per 3-0 dopo lo 0-2 dell’andata. Il Torino viene da due vittorie consecutive, rispettivamente contro Bologna e Lecce. Il club piemontese occupa attualmente l’ottava posizione con 37 punti, soltanto uno in meno rispetto alla Juventus.

I precedenti tra Torino e Napoli

I precedenti tra le due compagini sono fino ad ora 157. Il Napoli ha portato a casa la vittoria per ben 53 volte contro le 44 del Torino. I pareggi sono in tutto 60. Parlando invece dei match disputati in casa del club piemontese questi ultimi sono stati fino ad ora 79. I granata hanno raggiunto la vittoria 31 volte, mentre gli azzurri hanno vinto in 22 occasioni. I pareggi sono in tutto 26. L’ultimo precedente allo Stadio Olimpico di Torino risale al 7 maggio 2022: in tale circostanza è stato il Napoli ad avere la meglio vincendo per 0-2. L’ultima volta che i due club hanno portato a casa un pareggio risale al 2020. Certamente però è da sottolineare il fatto che il Torino non vince in casa dal 2015, per la precisione del 1 marzo, quando il match terminò 1-0 grazie alla rete di Kalim Glik.

Statistiche

Dopo l’ultima vittoria del Toro, avvenuta per l’appunto nel 2015, il bilancio dei granata contro gli azzurri è di 11 sconfitte e 4 pareggi. Altro dato positivo per il Napoli: nelle ultime sette trasferte ha vinto ben sei volte. D’altra parte però il Torino ha concesso molto poco agli avversari in casa propria durante questo campionato. Dall’inizio della stagione infatti i granata hanno subito soltanto otto reti nel proprio stadio.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match tra i granata ed i partenopei è Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Entrambe le squadre hanno un solo precedente con il direttore di gara, culminato con una vittoria. Nel caso del Torino parliamo del successo in trasferta contro l’Udinese avvenuto lo scorso ottobre. Per quanto riguarda il Napoli, la gara in questione è quella contro lo Spezia nel maggio 2022, quando gli azzurri vinsero in trasferta per 0-3.

Maria Marinelli

