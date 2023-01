FOTO – Nuova maglia Napoli per San Valentino: debutto con la Cremonese

Nuova maglia Napoli per San Valentino

Notizie calcio – Nuova maglia Napoli San Valentino, prosegue la collezione di maglia special edition SSC Napoli. Il club azzurro ha annunciato che per la gara di questa sera contro la Cremonese esordià la maglia San Valentino: bianca con inserti rossi ed un bacio sul fianco, con lo slogan “O Primmo Ammor” costerà 125€.

Napoli maglia San Valentino

Il comunicato pubblicato dalla SSC Napoli per la presentazione della nuova maglia per San Valentino:

La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, arricchisce la collezione della stagione 2022/23 con la maglia dedicata alla festa di San Valentino.

Una creazione Limited Edition che debutterà nel match di Coppa Italia Napoli-Cremonese e che sarà messa in vendita dal 17 gennaio alle ore 15 sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store e in una selezionata rete di rivenditori.

Le maglie utilizzate in occasione della partita Napoli-Cremonese di Coppa Italia verranno inoltre messe all’asta su MatchWornShirt dalle ore 20 di questa sera e fino al 28 gennaio alle ore 15.30. Il ricavato dell’operazione sarà interamente devoluto in beneficienza a supporto di tre Onlus operanti sul territorio napoletano in situazioni relative alla violenza di genere: Dedalus Cooperativa Sociale, Le Kassandre e Le Forti Guerriere del Rione Sanità.

