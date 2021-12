Offerta monstre del Toronto a Lorenzo Insigne: cifra e dettagli

Offerta monstre del Toronto a Lorenzo Insigne

Ultime notizie calcio Napoli – Offerta monstre del Toronto per Lorenzo Insigne capitano del Napoli. Sono tanti i rumors sul futuro di Lorenzo Insigne, la trattativa per il rinnovo di contratto con il Napoli sembra diventare sempre più complicata. Sul futuro del capitano azzurro ecco quanto racconta Calciomercato.it.

“Il club canadese, attraverso un intermediario italiano, ha fatto pervenire ad Insigne ed al suo procuratore un’offerta molto chiara: 20 milioni di dollari lordi a stagione, qualcosa come circa 11 milioni di euro netti all’anno per i prossimi 3 anni. Al momento non si registrano altre offerte ufficiali: né di squadre italiane né di società inglesi.

“Il Napoli, in questo momento, non è fermo. Aurelio De Laurentiis sta contattando, a più riprese, Lorenzo Insigne. Sta cercando un link diretto per convincerlo a restare nella sua città, proseguire nel percorso di capitano del Napoli. ADL non può avvicinarsi alle cifre proposte da Toronto. Ed è questo il motivo per il quale potrebbe, invece, approdare ad un’offerta di 4 milioni netti a stagione per concludere la carriera in azzurro. Ci sarà, nel mentre, la mediazione condotta da Pisacane. Poi, toccherà ad Insigne fare la scelta di vita”

