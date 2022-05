Olivera, trattativa in chiusura: ma ADL si cautela e ha già pronto il sostituto

Corriere dello Sport – Trattativa in chiusura per Olivera, ma non è ancora del Napoli, ADL ha già pronto il sostituto.

Tra i tanti profili, presenti nella lista di ADL, c’è ancora la trattativa di Mathias Olivera. Secondo il quotidiano dovrebbe essere in fase di chiusura, tuttavia il patron si cautela e prepara un colpo a sorpresa, se nel caso non dovesse andare a buon fine. La mossa sarebbe quella di telefonare il suo amico Corsi, ad Empoli, per tentare di convincerlo a cedergli Fabiano Parisi.

