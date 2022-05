Osimhen: “Ciao e arrivederci alla prossima stagione, Dio è il più grande”

Osimhen: “Questo è anche per le persone che vogliono vedermi fallire”

Osimhen festeggia il premio U23 e saluta così i suoi tifosi tramite il proprio profilo social. Ecco quanto dichiarato:

“Per me questa è una grande pietra miliare! Dopo aver passato un sacco di tempo difficile, a causa di lesioni multiple e tutto il resto, ho ancora resistito contro ogni previsione ma non sarò in grado di fare queste cose senza il supporto della mia famiglia, amici, fan, E naturalmente i miei compagni di squadra e allenatori, vi apprezzo sinceramente. Questo è anche per le persone che vogliono vedermi fallire, mi motivate tutti a fate vergognare molti di voi. Ciao e arrivederci alla prossima stagione, Dio è il più grande, ci muoviamo“.