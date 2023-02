La Gazzetta dello Sport – Osimhen non è in vendita, ma già pronte offerte da 100mln in estate.

Secondo il quotidiano, Victor Osimhen non starebbe passando inosservato, ma soprattutto, le parole di De Laurentiis non avrebbero messo a tacere le voci di un presunto addio in estate. Le big europee non vogliono rinunciare al fuoriclasse del Napoli: “Aurelio De Laurentiis lo ha ribadito in settimana: «Osimhen non è in vendita». Ma è chiaro che il nome di Victor sia in cima ai taccuini dei top club. Arriveranno offerte da oltre 100 milioni in estate, ma questa è un’altra storia”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

