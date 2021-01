PADOVA – Futuro in serie D per un attaccante del 2002

Padova -Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Il Mestre calcio, club veneto di serie D, ha ingaggiato da poche ore un giovane calciatore proveniente dalle giovanili del Padova, precisamente dalla Primavera.

Si tratta dell’attaccante Thomas Sacco, classe 2002 originario di Mondovì (Cn), che ha lasciato il club patavino per vestire la maglia arancionera, in prestito, sino al termine della stagione.

Futuro, quindi, in serie D per Sacco che cercherà di ritagliarsi uno spazio importante nella sua nuova squadra attualmente prima in classifica nel Girone C

