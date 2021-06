Pagelle Italia-Galles, i voti della redazione di ForzAzzurri

Pagelle Italia-Galles, Azzurri a caccia del primo posto

Funziona bene anche la “Nazionale B”. Chiesa infermabile, Verratti di un’altra categoria. Pessina sblocca il match. Azzurri ancora una volta padroni del match. Le pagelle di Italia-Galles, curate dalla nostra redazione, saranno disponibili al termine della partita

L’Italia domina anche contro il Galles. Primi 45 minuti da assoluti padroni per gli azzurri. La sblocca Pessina, da sviluppi di calcio piazzato. Chiesa prova a mettere in difficoltà Mancini in vista degli ottavi. Verratti si riprende il suo posto in mezzo al campo. Jorginho conferma le sue qualità. Bernardeschi unica nota semi stonata. Le pagelle di Italia-Galles, curate dalla nostra redazione, saranno disponibile al termine del match.