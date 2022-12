Palmieri: “Juve in ogni indagine: o è perseguitata o violare è il loro stile”

Twitter – Palmieri: “Juve al centro di ogni indagine: o è perseguitata o violare è il loro stile”.

Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmieri, sul proprio profilo social si lascia andare ad alcune dichiarazioni in merito alla faccenda Juventus:

“Il numero di indagini e processi (e condanne eh, non per forza eclatanti) in cui la Juventus e Agnelli sono stati coinvolti negli ultimi anni è abbacinante, senza eguali. Ogni indagine c’è di mezzo la Juve. O è perseguitata. O violare le regole è lo stile societario”.

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 2, 2022

