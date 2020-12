Paolo Rossi, furto in casa durante i suoi funerali

Paolo Rossi, il furto durante il funerale

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dei ladri si sono introdotti in casa di Paolo Rossi mentre erano in corso i suoi funerali. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione dell’ex campione del mondo portando via alcuni gioielli tra cui un prezioso orologio.

